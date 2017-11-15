Стенд Группы ММК вошел в число крупнейших на "Металл-Экспо'2017"Сегодня в 09:53
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В Москве.
В российской столице проходит XXIII Международная промышленная выставка "Металл-Экспо'2017". Среди ее участников - Магнитогорский металлургический комбинат. Стенд южноуральцев по традиции стал одним из самых крупных и представительных на форуме.
Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК", посетителей экспозиции "Магнитки" ждет широкий спектр продукции и технологических возможностей как самого комбината, так и компаний, входящих в Группу ММК. Свои наработки представили Магнитогорского завода прокатных валков, ООО "Огнеупор", ООО "Торговый дом ММК", ООО "Объединенная сервисная компания", ООО "Механоремонтный комплекс" и ООО "Шлаксервис".
"Металл-Экспо" - ключевое событие осенней Недели металлов, которая стартовала в Москве 13 ноября с однодневной международной конференции "Российский рынок металлов", прошедшей в этом году уже в 20 раз.
Всего на выставке, работающей на площадке ВДНХ, представлены свыше 550 компаний из 32 стран. Среди них - производители и поставщики черных и цветных металлов, металлопроката, оборудования для металлургии и металлообработки, транспортные компании, поставщики сырья для металлургии и компании других сфер деятельности, смежных с металлургией. Ожидается, что за четыре дня форум посетят свыше 30 000 специалистов.
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