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"Промрекультивация" даст Коркино глоток свежего воздухаСегодня в 11:34

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Тушить пожары в разрезе будут горноспасатели.

К тушению эндогенных пожаров в Коркинском угольном разрезе ООО "Промрекультивация" (совместное предприятие АО "Томинский ГОК" и АО по добыче угля "Челябинская угольная компания") планирует привлечь отряд военизированной горноспасательной части МЧС России.

По словам директора "Промрекультивации" Николая Джемилева, горноспасатели будут бороться с возгораниями до начала реализации проекта ликвидации горной выработки.

Подготовительные работы к будущей ликвидации самого большого в Европе карьера начнутся после того, как "Челябинская угольная компания" прекратит работы в нем. Для их проведения "Промрекультивация" намерена заключить договор с подрядной организацией, имеющей специальную технику и аттестованных сотрудников, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК.

"Специалисты приступят к работам после утверждения проекта ликвидации разреза. Параллельно мы будем принимать на работу и обучать персонал ООО "Промрекультивация", которому предстоит реализовывать проект ликвидации разреза. Мы планируем принимать на работу, в том числе бывших сотрудников "Челябинской угольной компании", - говорит Н.Джемилев.

ООО "Промрекультивация" было учреждено АО "Томинский ГОК" и АО по добыче угля "Челябинская угольная компания"на паритетной основе, поэтому там рассчитывают на продолжение сотрудничества в решении одной из самых острых экологических проблем Южного Урала - ликвидации эндогенных пожаров и оползневых явлений на бортах Коркинского угольного разреза.

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