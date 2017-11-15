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Корпорация "ВСМПО-Ависма" перечислила 7,6 миллиарда рублей налоговСегодня в 12:20

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За 9 месяцев.

За январь - сентябрь 2017 года корпорация "ВСМПО-Ависма" реализовала 21,7 тысячи тонн титана в натуральном выражении. Это на 18,6% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Выручка холдинга за 9 месяцев составила 55,115 миллиарда рублей, снизившись по отношению к результату по итогам трех кварталов 2016 года на 1,4%. Чистая прибыль упала более чем на четверть - до 15,094 миллиарда рублей (-28,5%).

Причиной такого "виража" стало укрепление курса рубля и соответствующее снижение рублевого эквивалента экспортной выручки. В целом с начала 2017 года за рубеж было отгружено 67% от общего объема продукции, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе корпорации.

Корпорация "ВСМПО-Ависма" - один из крупнейших налогоплательщиков Свердловской области. За три минувших квартала отчисления в бюджеты всех уровней в целом по корпорации составили 7,621 миллиарда рублей. На выполнение социальных обязательств направлено 1,151 миллиарда рублей.

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