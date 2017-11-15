Плановый ремонт провели быстрее, чем планировалось.

На Михеевском горно-обогатительном комбинате (входит в Группу РМК) завершен плановый текущий ремонт мельницы полусамоизмельчения (МПСИ). На время работ одна технологическая линия обогатительной фабрики была остановлена,поэтому производительность была снижена на 50%. Однако профессионализм работников предприятия и подрядных организаций, индустриальные методы ремонта и применение современного оборудования обтяжки, центровки и диагностики позволили сократить простой с регламентных 84 до 64 часов.

За это время было очищено оборудование, заменены смазочные материалы и фильтрующие элементы. Также был отремонтирован разгрузочный короб, обновлена футеровка загрузочной телеги, очищены теплообменники, проведена ревизия резервных масляных насосов и другие работы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК.

"Своевременное проведение плановых ремонтов, а также снижение времени проведения регламентных работ позволило добиться среднего коэффициента готовности мельниц в 0,96 за девять месяцев текущего года. Это отличный результат даже по европейским стандартам", - отметил заместитель начальника планово-технологического отдела Михеевского ГОКа Денис Никулин.

Михеевский ГОК расположен на Михеевском месторождении медно-порфировых руд. Он способен переработать до 18 миллионов тонн медной руды в год.