В октябре.

В октябре 2017 года Антипинский НПЗ - основное производственное предприятие New Stream Group - на 10% увеличил производство прямогонного бензина относительно того же периода 2016 года.

Несмотря на проведение планового ремонта технологического оборудования в сентябре-октябре предприятие в минувшем месяце выпустило 115 тысяч тонн нафты, что на 9,3 тысячи тонн больше аналогичного прошлогоднего показателя.

Также Антипинский НПЗ минимизировал издержки при проведении работ по обслуживанию промышленных установок. Благодаря этому удалось снизить влияние производственного фактора на выпуск нефтепродуктов.

По итогам октября 2017 года на предприятии произведено 202 тысячи тонн дизельного топлива стандарта качества Евро-5 (в октябре 2016 года – 220 тысяч тонн), 1,9 тысячи тонн технической газовой гранулированной серы (в октябре 2016 года – 2 тысячи тонн) и 36 тысяч тонн кокса (в октябре 2016 года – 40 тысяч тонн).

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе New Stream Group, общий объем переработки сырья составил 614 тысяч тонн, что сопоставимо с аналогичным показателем прошлого года.

Группа компаний "Новый Поток" учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В стратегическое партнерство входят предприятия, осуществляющие нефтепереработку (Тюменская область, Республика Марий Эл, Краснодарский край), битумное производство (Нижегородская область), транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, морскую перевалку нефтепродуктов, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. Кроме того, в New Stream Group входит компания, владеющая месторождениями в Оренбургской области.

Базовым нефтеперерабатывающим предприятием New Stream Group является Антипинский НПЗ. Его установленная мощность переработки превышает 9 миллионов тонн в год. Глубина переработки достигла рекордных для России 98%, что позволило предприятию полностью отказаться от производства мазута. Завод подключен к магистральным нефтепроводу и продуктопроводу. Качество дизельного топлива, выпускаемого Антипинским НПЗ, соответствует стандарту Евро-5.