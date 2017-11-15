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Свердловский дорожный картель оштрафован на 55 миллионов рублейСегодня в 15:39

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Впереди уголовные дела.

Управление ФАС по Свердловской области определилось с размером административных штрафов в отношении компаний, признанных виновными в создании картелей на дорожных аукционах.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", вердикт о виновности АО "Мелиострой", ООО "СУ5групп", ООО СК "Вектор", ООО "Стройспецмонтаж-2000", ООО "Рокада" антимонопольщики вынесли еще в июле, а для вычисления штрафа потребовалось дополнительное время.

Разбирательство в ФАС началось в декабре 2016 года на основании обращения УФСБ о возможном сговоре участников аукционов на строительство и обслуживание дорог в Свердловской области. В частности, контракт на строительство 14-километрового участка Аять - Таватуй на 191 миллион рублей без труда достался ОАО "Мелиострой" из Байкаловского района. В картеле с ним оказалось ООО СК "Вектор".

А в аукционах на разметку дорожного полотна общей стоимостью свыше 200 миллионов рублей помогали победить друг другу и вовсе родственные фирмы ООО "Спецстроймонтаж-2000" и ООО "СУ5групп". Кстати, участники данного картеля намерены в судебном порядке оспорить решение ФАС.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе антимонопольной службы, после судебных разбирательств в правоохранительные органы будут направлены материалы, на основании которых против руководителей пяти дорожных компаний могут быть возбуждены уголовные дела.

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