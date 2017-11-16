flydubai намерена закупить 225 Boeing 737 MAX15 ноября в 19:07
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На 27 миллиардов долларов.
15 ноября дубайская авиакомпания flydubai объявила об обязательстве на размещение заказа на 225 бортов Boeing 737 MAX. Их покупка обойдется в 27 миллиардов долларов.
Это третье размещение заказа с Boeing за 8 лет истории авиакомпании. Первые два были сделаны в 2008 и 2013 годах. Сегодняшний заказ обеспечит продолжение развития авиакомпании, намеревающейся охватить территорию с населением 2,5 миллиарда человек.
На данный момент флот первозчика состоит из 61 борта Boeing 737-800 Next-Generation и Boeing 737 MAX 8. Еще 97 самолетов должны быть поставлены до 2023 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе flydubai.
"Сегодняшний заказ на самолеты подчеркивает успешность видения, лежащего в основе деятельности flydubai, а также расширенные возможности для стыковок через дубайский авиационный узел. flydubai вносит вклад в развитие торговли и туризма в городах своей маршрутной сети, менее чем за десятилетие авиакомпания расширила свою сеть до 97 направлений в 44 странах. Мы с нетерпением ждем поставок новых самолетов с 2019 года, эти новые борта помогут в реализации наших амбиций на будущее", - отметил председатель совета директоров компании шейх Ахмед бин Саид Аль Мактум.
Выбор был сделан в пользу Boeing 737 MAX, так как самолеты этого семейства предоставили компании адаптивность и гибкость для перевозки 44 миллионов пассажиров с момента ее запуска в 2009 году, заявил исполнительный директор flydubai Гейт Аль Гейт.
Президент и главный исполнительный директор Boeing Commercial Airplanes Кевин Макаллистер подчеркнул, что это рекордное соглашение основано на крепком партнерстве с flydubai. "У авиакомпании амбициозные планы развития и утвердившая себя бизнес модель, поэтому мы с нетерпением ждем, когда сотни самолетов flydubai семейства 737 MAX соединят Дубай с другими частями мира", - подытожил он.
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