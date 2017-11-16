И оставит мегаполису богатое наследство.

Екатеринбургское ЭКСПО-2025 займет 555 гектаров площади. Это сделает его самой большой за всю историю проведения Всемирных выставок.

Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики Свердловской области, Екатеринбург на 162-й сессии Генеральной ассамблеи международного бюро выставок в Париже презентовали министр промышленности и торговли Денис Мантуров, губернатор Среднего Урала Евгений Куйвашев, сити-менеджер города Александр Якоб, журналист Владимир Познер, балерина Илзе Лиепа и глава заявочного комитета Светлана Сагайдак.

По словам Сагайдак, на 555 гектарах расположатся не только павильоны, но и общественные пространства, киноконцертные площадки, гостиницы, кафе и рестораны.

"Мы сделаем так, что гости выставки в Екатеринбурге увидят, насколько богат и разнообразен мир вокруг, получат представление о том, над чем работают соседи по планете. А главное – мы создадим площадку, которая продолжит свою работу и после 2025 года. Мы создадим город будущего, прообраз нового мира, в котором технологии будут служить одной и только одной цели – счастью человечества", – сказала глава заявочного комитета.

Стоит напомнить, что по философии ЭКСПО, выставка должна проходить в том городе, который сможет извлечь для себя максимальную выгоду для развития по итогам мероприятия. Если Международное бюро выберет Екатеринбург, то столице Урала достанется "в наследство" новый жилой микрорайон, спортивные, деловые и культурные площадки, а также новая инженерная и транспортная инфраструктура.