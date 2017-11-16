Челябинская угольная компания "забыла" о ликвидации Коркинского разреза15 ноября в 18:27
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И жителей его окрестностей.
АО по добыче угля "Челябинская угольная компания" (ЧУК) планирует выйти из состава учредителей созданного для ликвидации Коркинского разреза ООО "Промрекультивация". По 50% в совместном предприятии принадлежат ЧУК и Томинскому ГОКу (входит в Русскую медную компанию).
Накануне Челябинская угольная компания в одностороннем порядке объявила в СМИ, что уходит с площадки самого большого в Европе карьера. Гендиректор ЧУК Валерий Кальянов назвал точную дату окончания работы: "До 20 ноября мы работаем по добыче, после этого выводим всю технику, принадлежащую ЧУК, увольняем людей".
Также, по словам инсайдеров, ЧУК собирается оставить оператора, который, как задумывалось, должен провести основные работы по ликвидации выработки – ООО "Промрекультивация". Ради этого, по некоторым сведениям, ЧУК не погнушается и собственным банкротством.
В итоге укрепление бортов и тушение эндогенных пожаров в разрезе, обогатившем южноуральского олигарха Константина Струкова, повиснет на РМК. В компании данную ситуацию пока не комментируют.
Ранее директор ООО "Промрекультивация" Николай Джемилев рассказал, что планируется привлечь отряд военизированной горноспасательной части МЧС России к тушению эндогенных пожаров в Коркинском угольном разрезе - до начала реализации проекта по ликвидации горной выработки.
Как ранее сообщало "Уралинформбюро", когда ЧУК выйдет с объекта, "Промрекультивация" намерена заключить договор с подрядной организацией, имеющей технику и аттестованных сотрудников для проведения подготовительных работ.
"Специалисты приступят к работам после утверждения проекта ликвидации разреза. Параллельно мы будем принимать на работу и обучать персонал ООО "Промрекультивация", которому предстоит реализовывать проект ликвидации разреза. Мы планируем принимать на работу, в том числе бывших сотрудников "Челябинской угольной компании", - отмечал Н.Джемилев.
За много лет "под крылом" ЧУКа Коркинский угольный разрез превратился в "мину замедленного действия", грозящую экологическим бедствием всему Южному Уралу. Дым от эндогенных пожаров отравляет воздух на километры вокруг, достигая и регионального центра.
Решением проблемы должно стать строительство РМК Томинского горно-обогатительного комбината в Сосновском районе. По рекомендации независимого экологического аудита, проведенного по поручению губернатора Бориса Дубровского, закладочный материал на основе хвостов обогатительной фабрики ТГОКа будет по трубопроводу поступать в разрез. Это даст возможность потушить эндогенные пожары и укрепить борта карьера.
Однако есть и другие вопросы к ЧУК. Например, судьба миллиарда рублей, выделенного на расселение аварийного жилья на краях "кратера". Начав банкротство ЧУК, Струков сможет оставить деньги себе, а обитатели развалюх продолжат жить в опасных условиях.
Стоит отметить, что Константин Струков известен далеко неблагонадежным поведением не только по отношению к партнерам. Страдают и сотрудники. Например, работники ЧУК рассказывают, что гендиректор В.Кальянов запрещал им переводиться в "Промрекультивацию". А на одном из забайкальских рудников "Южуралзолота", принадлежащего Струкову, была объявлена голодовка из-за 38-миллионного долга по зарплате. Деньги горняки получили только после вмешательства Следственного комитета и администрации президента России.
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