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"Города Урала" заступятся за городских перевозчиков15 ноября в 19:16

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В вопросе кассовых аппаратов.

Ассоциация "Города Урала" направит обращение в федеральный Минстрой с просьбой освободить городской общественный транспорт от обязательного внедрения контрольно-кассовых аппаратов. Такое заявление прозвучало в ходе 24-го общего собрания Ассоциации, приуроченного к ее 20-летию, сообщает "Уралинформбюро".

С соответствующей инициативой выступил на собрании председатель городского комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Игорь Федотов. По словам чиновника, закон, предписывающий такой строгий порядок, принят на федеральном уровне и уже вступил в силу.

Следует заметить, что закон № 54-ФЗ, обязывающий предприятия и организации пользоваться контрольно-кассовой техникой (ККТ) в обязательном порядке, был принят еще в 2016 году. Правда, в прежней его редакции для городского общественного транспорта делалось исключение, так как в каждом автобусе, троллейбусе и трамвае у кондуктора имеется валидатор, выполняющий ту же самую функцию, что и кассовый аппарат.

Однако 10 ноября 2017 года Госдума приняла поправки к этому закону, согласно которым уже все предприятия и организации, независимо от форм собственности и системы налогообложения, с июля 2018 года должны будут использовать так называемые "онлайн-кассы": ККТ, подключенную к интернету.

Эта мера может привести к увеличению денежных затрат на приобретение ККТ и рабочего времени кондуктора, занятого выбиванием чека, а следовательно, к снижению привлекательности городского общественного транспорта, считает Федотов.

Новость вызвала довольно бурное обсуждение среди членов Ассоциации. Сенатор Аркадий Чернецкий (в 90-х годах возглавлявший эту общественную организацию) предложил свою помощь в разрешении коллизии. Также он посоветовал руководству Ассоциации "Города Урала" направить официальное обращение в Минтранс с просьбой вернуть статью 2 федерального закона №54-ФЗ, освобождающую городской общественный транспорт от этой обязанности.

Президент Союза российских городов и Ассоциации "Города Урала" Станислав Мошаров предложение сенатора принял и поручил дирекции Ассоциации подготовить соответствующий запрос в Минтранс, а если ведомство его проигнорирует — сообщить об этом в профильный комитет Совета Федерации ФС РФ.

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