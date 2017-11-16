"Города Урала" заступятся за городских перевозчиков15 ноября в 19:16
- Текст
В вопросе кассовых аппаратов.
Ассоциация "Города Урала" направит обращение в федеральный Минстрой с просьбой освободить городской общественный транспорт от обязательного внедрения контрольно-кассовых аппаратов. Такое заявление прозвучало в ходе 24-го общего собрания Ассоциации, приуроченного к ее 20-летию, сообщает "Уралинформбюро".
С соответствующей инициативой выступил на собрании председатель городского комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Игорь Федотов. По словам чиновника, закон, предписывающий такой строгий порядок, принят на федеральном уровне и уже вступил в силу.
Следует заметить, что закон № 54-ФЗ, обязывающий предприятия и организации пользоваться контрольно-кассовой техникой (ККТ) в обязательном порядке, был принят еще в 2016 году. Правда, в прежней его редакции для городского общественного транспорта делалось исключение, так как в каждом автобусе, троллейбусе и трамвае у кондуктора имеется валидатор, выполняющий ту же самую функцию, что и кассовый аппарат.
Однако 10 ноября 2017 года Госдума приняла поправки к этому закону, согласно которым уже все предприятия и организации, независимо от форм собственности и системы налогообложения, с июля 2018 года должны будут использовать так называемые "онлайн-кассы": ККТ, подключенную к интернету.
Эта мера может привести к увеличению денежных затрат на приобретение ККТ и рабочего времени кондуктора, занятого выбиванием чека, а следовательно, к снижению привлекательности городского общественного транспорта, считает Федотов.
Новость вызвала довольно бурное обсуждение среди членов Ассоциации. Сенатор Аркадий Чернецкий (в 90-х годах возглавлявший эту общественную организацию) предложил свою помощь в разрешении коллизии. Также он посоветовал руководству Ассоциации "Города Урала" направить официальное обращение в Минтранс с просьбой вернуть статью 2 федерального закона №54-ФЗ, освобождающую городской общественный транспорт от этой обязанности.
Президент Союза российских городов и Ассоциации "Города Урала" Станислав Мошаров предложение сенатора принял и поручил дирекции Ассоциации подготовить соответствующий запрос в Минтранс, а если ведомство его проигнорирует — сообщить об этом в профильный комитет Совета Федерации ФС РФ.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
15 ноября в 22:16
Оппонент Ельцина добрался до Путина
Бабурин хочет стать президентом.15 ноября в 20:05
Суд признал сбившую "пьяного мальчика" Ольгу Алисову виновной
Идет оглашение приговора.15 ноября в 19:24
Американские бизнесмены верят в Средний Урал
И продумывают бизнес-проекты.15 ноября в 19:16
"Города Урала" заступятся за городских перевозчиков
В вопросе кассовых аппаратов.15 ноября в 19:07
flydubai намерена закупить 225 Boeing 737 MAX
На 27 миллиардов долларов.15 ноября в 19:03
Свердловских дорожников выгнали в непогоду на региональные трассы
Для борьбы со снегопадом.15 ноября в 19:01
Жительница Казахстана зарезала напавшего на супруга волка
В государственном заповеднике.15 ноября в 18:59
Прокуратура встала на сторону опеки в деле отрезавшей грудь екатеринбурженки
Лишенной приемных детей.15 ноября в 18:38
Составлен фоторобот одного из екатеринбургских педофилов
Официальный.15 ноября в 18:27
Челябинская угольная компания "забыла" о ликвидации Коркинского разреза
И жителей его окрестностей.15 ноября в 18:14
В Каменске-Уральском в тройном ДТП с автобусом пострадали 3 человека
Среди них двое детей.15 ноября в 18:11
Хотите подать Ройзману - сходите в "Паштет"
На ужин.15 ноября в 18:04
Всемирная выставка ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге станет самой большой в истории
И оставит мегаполису богатое наследство.15 ноября в 17:48
В лобовом ДТП под Нижним Тагилом погибли две женщины
Столкнулись легковушка и грузовик.15 ноября в 17:41
Кандидаты в свердловский кабмин козырнули знанием губернаторской программы
Перед экспертами.
Главные новости
- 15 ноября в 22:16Оппонент Ельцина добрался до Путина
- 15 ноября в 20:05Суд признал сбившую "пьяного мальчика" Ольгу Алисову виновной
- 15 ноября в 18:11Хотите подать Ройзману - сходите в "Паштет"
- 15 ноября в 18:04Всемирная выставка ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге станет самой большой в истории
- 15 ноября в 17:41Кандидаты в свердловский кабмин козырнули знанием губернаторской программы
Аналитика
"Кофе" не заказывали: жители Первоуральска устали пить плохую воду
Общественники убедились в проблеме.
Путин с Назарбаевым начали пятилетку с завода
На форуме Россия - Казахстан.
Путин и Назарбаев возвращаются в Челябинск
Чтобы увидеть будущее.