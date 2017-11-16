И продумывают бизнес-проекты.

Американские бизнесмены, работающие в России, высоко оценивают перспективы сотрудничества со Свердловской областью. Об этом заявил президент Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко на встрече 15 ноября 2017 года с первым вице-губернатором Алексеем Орловым. Глава AmCham прибыл во главе деловой миссии, куда вошли руководители российских представительств крупнейших компаний США. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в департаменте информационной политики региона.

Алексис Родзянко отметил, что Средний Урал, согласно опросу членов палаты, является одним из ключевых российских регионов и представляет большой интерес для инвесторов. "В рейтинге RAEX-2016 у Свердловской области высокий ранг инвестиционного потенциала – 5-е место в списке регионов страны. Мы уверены, что сложности в отношениях наших государств носят временный характер и диалог должен наладиться", - заявил глава AmCham.

На встрече обсуждался один из самых крупных проектов сотрудничества двух стран – совместное предприятие "Урал Боинг Мануфэктуринг" в Верхней Салде, а также его продолжение – строительство нового завода "Boeing" и "ВСМПО-АВИСМА", которое планируется завершить в августе 2018 года.

Проект оценивается губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и президентом "Boeing" в России и СНГ Сергеем Кравченко как знаковый для всей авиастроительной отрасли. На встрече с Алексеем Орловым это подтвердил и директор по связям с органами госвласти компании "Boeing Russia" Сергей Королев.

"Мы с особым вниманием относимся к работе в Свердловской области. Сегодня 35% чистого титана на Боинге – металл ВСМПО. Кроме этого, уральскую продукцию используют и другие мировые авиастроители. В свое время Владимир Владимирович Путин дал "благословение" этому проекту, и сегодня мы с большими надеждами смотрим в будущее", – сказал он.

Алексей Орлов отметил, что Свердловская область давно стала центром притяжения для иностранного бизнеса, в том числе американского.

"У нас много лет успешно работают американские компании практических во сферах экономики: от производства высокотехнологичной продукции, оказания консалтинговых услуг до сферы общественного питания. Сегодня все хорошо понимают, что разорвать производственные кооперационные цепочки, потерять рынки значительно проще, чем потом их восстановить, поэтому мы поддерживаем надежду на улучшение отношений между Россией и Америкой", – резюмировал первый вице-губернатор.

Стоит отметить, что ранее стало известно о визите на Средний Урал нового посла США в России Джона Хантсмана. По данным источника "Уралинформбюро", ориентировочная дата прибытия – 20 ноября 2017 года. Программа визита станет известна позднее.

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