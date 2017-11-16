В трех конкурсах.

Торговый дом ММК и его филиалы отмечены несколькими престижными наградами Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ). Вручение дипломов прошло в рамках осенней Недели металлов в Москве.

Ежегодно с июля по октябрь РСПМ проводит всероссийские конкурсы "Лучшая металлобаза России", "Лучший сервисный металлоцентр России" и "Лучшая сбытовая сеть России". В этом году на награды претендовали свыше 130 участников.

Наибольшее число заявок поступило на конкурс "Лучшая металлобаза России-2017": 70 анкет, показавших наилучшие практики ведения металлоторгового бизнеса в формате складской торговли. Лауреатами стали сразу несколько подразделений Торгового дома ММК - в Новгороде, Иркутске и Нижнем Новгороде. В региональном разрезе производственное подразделение Торгового дома ММК в Уфе названо в числе лучших в Поволжье. Торговый дом ММК-Новосибирск вошел в число лучших металлобаз по уровню обслуживания, Торговый дом ММК-Краснодар - в число лучших по объему реализации, а Торговый дом ММК-Самара - в число лучших по качеству сервиса. Екатеринбургский филиал Торгового дома ММК признан одним из самых-самых по эффективности работы.

На конкурс "Лучший СМЦ [сервисный металлоцентр] России-2017" заявки представили 36 компаний, занимающихся металлопереработкой и оказанием услуг потребителям проката. Торговый дом ММК-Щелково наградили за объем переработки листового металлопроката, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ММК.

На звание "Лучшая сбытовая сеть России-2017" претендовали 27 компаний как федерального, так и регионального уровня, имеющих не менее пяти филиалов с собственными складскими помещениями. Лучшим торговым домом по продаже метпродукции стал Торговый дом ММК.

ООО "Торговый дом ММК" - одна из крупнейших металлоторговых компаний России. Он осуществляет реализацию металлопродукции обществ Группы ПАО "ММК" через собственную сбытовую сеть, насчитывающую 27 региональных представительств в России и четыре складские площадки в Казахстане. В предыдущие два года Общество становилось лауреатом конкурса сбытовых сетей в номинации "Лучшая сбытовая сеть по динамике развития". С 2015 года объем реализации металлопродукции компанией превышает 1 миллион тонн в год.