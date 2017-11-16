Новый АНГЦ ММК наращивает выпуск автолистаСегодня в 14:29
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Высокого качества.
Новый агрегат непрерывного горячего цинкования №3 (АНГЦ), запущенный на Магнитогорском меткомбинате летом, позволил компании нарастить объемы отгрузок в адрес автопрома.
Об этом сообщил ведущий специалист Научно-технического центра ММК Антон Антонов на заседании Рабочей группы по освоению новых видов и улучшению качества металлопродукции для автомобилестроения. Встреча прошла 15 ноября 2017 года в рамках Недели металлов в Москве, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ММК.
В работе заседания приняли участие представители ПАО "АвтоВАЗ", ряда металлургических компаний, а также ФГУП "ЦНИИчермет имени И.П.Бардина" Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета.
По словам А.Антонова, поддерживать статус одного из ведущих производителей автомобильного листа в России ММК позволяет способность удовлетворять постоянно растущие требования к качеству продукции, выдвигаемые клиентами.
В настоящее время металл "Магнитки" востребован АвтоВАЗом, ГАЗом, УАЗом, КамАЗом, а также Ford, Volkswagen, Renault и Nissan – мировыми автогигантами, имеющими собственное производство в России.
В электронном каталоге на сайте ПАО "ММК" можно найти информацию о размерном сортаменте, количестве наносимого масла, шероховатости поверхности и микроструктуры.
Приоритетная задача для сохранения конкурентоспособности ММК на рынке автолиста – освоение новых типов марок стали. Так, в 2017 году ЛПЦ №11 начал выпуск высокопрочных двухфазных марок стали различных классов прочности от DP450 до DP1000. Также опробована технология получения металлопроката с комплекснофазной структурой классов прочности СP600 и СP800.
Для снижения затрат и формирования более конкурентной ценовой политики разрабатываются новые способы производства, характеризующиеся повышенной экономичностью по сравнению с традиционно применяемой IF-сталью (особонизкоуглеродистой). Сокращению затрат способствует и унификация марочно-размерного сортамента наряду с успешно внедренной автоматизированной системой оперативно-календарного планирования.
Летом 2017 года в ЛПЦ №11 вошел в строй новый агрегат непрерывного горячего цинкования (АНГЦ-3). Он не только удовлетворяет потребности строительной отрасли в оцинкованном металлопрокате, но и в перспективе может стать альтернативным потоком для производства высокопрочных марок стали типа DP (двухфазные), используемых в автомобильном сегменте. Внедренная система подачи увлажнения рабочей атмосферы в выходной части печи АНГЦ позволила повысить качество поверхности оцинкованного автолиста и исключить получение такого дефекта, как "шероховатое покрытие".
Высокое качество металлопроката с высшей отделкой поверхности группы С позволила ряду иностранных компаний, локализующихся на территории России, перейти на использование горячеоцинкованного металлопроката ММК вместо электрооцинкованного.
ММК активно ведет работу по освоению и одобрению новых марок стали у ведущих мировых автоконцернов. Доказательством этого являются успешно пройденные этапы одобрения за 2016-2017 годы (от одобрения образцов до переработки промышленных партий) 14 различных типов стали (IF сталь, IF-BH, DP, HSLA).
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