Открыв участок по ремонту трапов.

Авиакомпания "Уральские авиалинии" расширила список компонентов для полного самостоятельного обслуживания, включив в него аварийно-спасательные трапы.

В августе 2017 года на базе цеха по ремонту компонентов Авиационно-технического центра (АТЦ) компании после успешного прохождения аудита европейских авиационных властей (EASA) открылся участок по ремонту аварийно-спасательного оборудования. В его штате - шесть квалифицированных технических специалистов. Они прошли обучение в Lufthansa Technik AG во Франкфурте, а также на базе АТЦ в Екатеринбурге. На этой неделе проводится заключительная учебная сессия, после чего специалисты Авиационно-технического центра смогут самостоятельно обслуживать весь спектр аварийно-спасательного оборудования для лайнеров семейства Airbus А320.

Авиационно-технический центр "Уральских авиалиний" был открыт в январе 2015 года для технического обслуживания своего флота, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе перевозчика. Это один из самых инновационных техцентров в России, который предоставляет оперативное, периодическое обслуживание воздушных судов, ремонт компонентов, неразрушающий контроль и другие услуги.

"Уральские авиалинии" - одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок за 10 месяцев 2017 года. За январь - октябрь ее услугами воспользовались 6,8 миллиона человек. География полетов насчитывает более 200 направлений. Парк воздушных судов состоит из 43 Airbus (23 - А320, 13 - А321 и 7 - А319).