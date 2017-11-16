У глав "Свердловэнерго" и "Пермэнерго" кончаются контракты.

17 ноября 2017 года истекают трудовые контракты с ОАО "МРСК Урала" сразу двух руководителей – директора филиала "Свердловэнерго", управляющего директора АО "ЕЭСК" Олега Мошинского и директора филиала "Пермэнерго" Олега Жданова.

До вступления в должность нового главы "Свердловэнерго" и управляющего директора АО "ЕЭСК" временно исполнять обязанности руководителей будут главные инженеры Алексей Смушкин и Дмитрий Померанец.

В "Пермэнерго" и.о. директора пермского подразделения компании назначен также главный инженер филиала Эдуард Илларионов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе сетевой компании.

Глава ОАО "МРСК Урала" Сергей Дрегваль уже провел рабочие встречи с коллективами "Свердловэнерго" и ЕЭСК, на которых объявил о кадровых перестановках. 17 ноября он встретится с коллективом "Пермэнерго".

Генеральный директор компании отметил, что О.Мошинский и О.Жданов внесли значительный вклад в развитие электросетевого комплекса Свердловской области и Прикамья. В свою очередь, Сергей Дрегваль выразил уверенность, что предстоящее обновление управленческого кадрового состава пойдет на пользу общей работе подразделений.

Стоит отметить, что в "Свердловэнерго" и "Пермэнерго" прошли кадровые изменения и в блоке реализации услуг. В пермском филиале на должность замдиректора по развитию и реализации услуг назначен начальник департамента по реализации услуг и транспорту электроэнергии ОАО "МРСК Урала" Юрий Белозерцев. В свердловском руководителем данного направления стал начальник управления реализации услуг и учета электроэнергии филиала Иван Кокшаров.