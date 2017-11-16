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Медведев поручил создать "буфер" для пассажиров авиакомпаний-банкротовСегодня в 13:17

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Минтрансу, Минфину и "Аэрофлоту".

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил федеральным министерствам транспорта и финансов, а также ПАО "Аэрофлот" проработать систему, которая позволит оперативно обеспечивать права пассажиров авиакомпаний, допустивших остановку операционной деятельности. Поручение премьер-министра опубликовано на сайте кабмина 16 ноября, передает "Уралинформбюро".

Один из вариантов решения проблемы - создание компенсационного фонда, который будет формироваться в соответствии с законодательством об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика или за счет средств, получаемых ПАО "Аэрофлот" от иностранных авиаперевозчиков за пролет над территорией Российской Федерации.

Свои идеи министерства и авиакомпания должны предоставить в правительство до 22 ноября 2017 года.

Проблема на рынке чартерных перевозок остро встала осенью 2017 года. В конце сентября о банкротстве объявила "ВИМ-авиа". Из-за отмены рейсов пострадали почти 3 000 пассажиров. Выяснилось, что авиакомпания накопила почти 7 миллиардов рублей долга. В октябре президент России Владимир Путин поручил правительству внести конкретные предложения по постоянному мониторингу финансового состояния авиакомпаний.

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