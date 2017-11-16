В рамках модернизации производства.

К концу 2017 года на Кыштымском медеэлектролитном заводе (КМЭЗ, входит в Группу РМК) должны завершиться основные работы по модернизации цеха электролиза меди.

На сегодня смонтированы две дополнительные серии электролизных ванн в рамках развития мощностей по производству катодной меди. Каждая из серий включает 40 железобетонных емкостей. Проект позволит увеличить выпуск катодов на 16,7% - до 140 тысяч в год. Объем инвестиций в модернизацию производства катодной меди на КМЭЗ оценивается в 420 миллионов рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Русской медной компании.

"Все основные работы по модернизации цеха электролиза меди должны быть закончены к концу этого года. Модернизация осуществляется в условиях действующего производства, без снижения объемов выпуска продукции", - подчеркнул заместитель начальника отдела капитального строительства КМЭЗ Сергей Кириллов.

На возводимом производственном участке в цехе электролиза меди уже смонтированы все необходимые трубопроводы для подачи воздуха, пара и воды. После того, как все ванны будут оборудованы футеровкой, начнется их обвязка трубопроводами для подачи и слива электролита. Параллельно завершаются укладка защитных полов, монтаж освещения, монтаж и электроснабжение трех вентиляционных систем. В ближайшее время начнется монтаж скрапоукладчика.

Заключительным этапом модернизации цеха электролиза меди станет установка двух универсальных и двух накопительных конвейеров канадского производства – они должны поступить на КМЭЗ в начале 2018 года.