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На КМЭЗ установили новые электролизные ванныСегодня в 13:48

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В рамках модернизации производства.

К концу 2017 года на Кыштымском медеэлектролитном заводе (КМЭЗ, входит в Группу РМК) должны завершиться основные работы по модернизации цеха электролиза меди.

На сегодня смонтированы две дополнительные серии электролизных ванн в рамках развития мощностей по производству катодной меди. Каждая из серий включает 40 железобетонных емкостей. Проект позволит увеличить выпуск катодов на 16,7% - до 140 тысяч в год. Объем инвестиций в модернизацию производства катодной меди на КМЭЗ оценивается в 420 миллионов рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Русской медной компании.

"Все основные работы по модернизации цеха электролиза меди должны быть закончены к концу этого года. Модернизация осуществляется в условиях действующего производства, без снижения объемов выпуска продукции", - подчеркнул заместитель начальника отдела капитального строительства КМЭЗ Сергей Кириллов.

На возводимом производственном участке в цехе электролиза меди уже смонтированы все необходимые трубопроводы для подачи воздуха, пара и воды. После того, как все ванны будут оборудованы футеровкой, начнется их обвязка трубопроводами для подачи и слива электролита. Параллельно завершаются укладка защитных полов, монтаж освещения, монтаж и электроснабжение трех вентиляционных систем. В ближайшее время начнется монтаж скрапоукладчика.

Заключительным этапом модернизации цеха электролиза меди станет установка двух универсальных и двух накопительных конвейеров канадского производства – они должны поступить на КМЭЗ в начале 2018 года.

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