Частно-государственных партнеров.

Привлечение инвестиционных денег в развитие ЖКХ, транспорта и социальной сферы Свердловской области возьмут на себя Корпорация развития Среднего Урала и Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру. Соответствующее соглашение было подписано 16 ноября в рамках общероссийского форума "Города России-2030: перекрестки возможностей", сообщает "Уралинформбюро".

По мнению исполнительного директора ассоциации Светланы Бик, заключенный договор позволит привлечь в развитие инфраструктуры региона "длинные деньги" тех инвесторов, которые сегодня не могут пробиться на рынок из-за его закрытости, в том числе информационной.

"Регулирование инфраструктурного рынка сегодня осуществляется по консервативному образцу, — посетовала Светлана Бик. — Такие соглашения с регионами позволят потенциальным инвесторам видеть конкретные проекты и активизировать финансирование с их стороны".

Как пояснил "Уралинформбюро" генеральный директор АО "Центр компетенций государственно-частного партнерства" Максим Коготков, в данный момент речь не идет о поддержке конкретных проектов. "Но эти проекты мы уже обсуждаем", — заверил он.