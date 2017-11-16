На "Карабашмеди" будут вдвое быстрее разливать черновую медьСегодня в 15:21
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Благодаря новой линии.
В ЗАО "Карабашмедь" (входит в Группу "Русская медная компания") завершаются пусконаладочные работы на новой механизированной линии розлива черновой меди. С началом ее работы время розлива сократится вдвое - с двух часов до часа.
"Это позволит увеличить выпуск готовой продукции и сократить время простоя конвертера в ожидании розлива металла. Раньше из-за простоев периодически возникала проблема застывания металла. Теперь она решена", - отметил заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонту оборудования ЗАО "Карабашмедь" Алексей Ханжин.
В отделении розлива черновой меди установлена система аспирации для эвакуации отходящих газов и направления их в систему газоочистки. Это позволит улучшить условия труда на рабочих местах и минимизировать нагрузку на окружающую среду. Кроме того, благодаря новому оборудованию из технологического процесса удалось исключить операции, которые ранее приходилось делать вручную, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК.
Строительство участка механизированного розлива черновой меди на "Карабашмеди" входит в программу мероприятий, реализуемых на предприятии в Год экологии в России. Соответствующее соглашение между заводом, Министерством природных ресурсов и экологии России, Росприроднадзором и правительством Челябинской области было подписано в ноябре 2016 года. Также соглашение включает установку новых конвертеров с газоплотными напыльниками и замену газоочистной системы. Все это позволит дополнительно сократить производственные выбросы.
В рамках текущей программы модернизации ЗАО "Карабашмедь" РМК увеличит мощности производства черновой меди до 150 тысяч тонн в год. Инвестиции в этот проект за 2017-2018 годы составит порядка 4 миллиардов рублей. Модернизация не только повысит производительность , но и улучшит условия труда заводчан и снизит нагрузку на окружающую среду.
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Благодаря новой линии.
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