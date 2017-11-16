Диплом вручили в Москве.

Магнитогорский металлургический комбинат стал лауреатом конкурса "Главное событие 2017 года в металлургии России". Наградой отмечен проект по строительству агрегата непрерывного горячего цинкования (АНГЦ) №3, вошедшего в строй в июле.

Церемония награждения прошла в Москве в рамках официального приема по случаю открытия ведущей специализированной промышленной выставки "Металл-Экспо'2017". Почетный диплом лауреата и символический трофей - скульптуру металлурга - получил начальник департамента продаж по России ПАО "ММК" Алексей Кузьмин, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей Общества.

АНГЦ № 3 построен на площадке листопрокатного цеха №11. Агрегат предназначен для получения продукции с цинковым покрытием, которое наносится методом горячего цинкования на тонколистовой холоднокатаный прокат из малоуглеродистой стали. Контракт на поставку оборудования для него был заключен в июле 2015 года с машиностроительным концерном SMS group (Германия). Производительность нового агрегата – 360 тысяч тонн в год, при этом он будет использовать холоднокатаную полосу без покрытия, выпускаемую в ЛПЦ №11.

Реализация данного проекта соответствует стратегии ПАО "ММК" по увеличению доли продукции глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью.

Конкурс "Главное событие года в металлургии России" учрежден в 2011 году оргкомитетом выставки "Металл-Экспо" для поддержания и популяризации инновационных проектов отрасли. Ежегодно отмечаются важнейшие реализованные проекты с объемом капиталовложений от 100 миллионов евро. Магнитогорский меткомбинат в 2011 и 2012 годах становился лауреатом конкурса за строительство и ввод в эксплуатацию двух очередей современного комплекса холодной прокатки (стан 2000) в ЛПЦ №11.