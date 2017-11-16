Заявил Кудрин.

Правительство РФ не имеет средств для выплаты пенсий. Об этом в интервью газете "Аргументы и факты" заявил глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, передает "Уралинформбюро".

Отвечая на вопрос, не осталось ли у государства каких-либо возможностей изыскания средств для пенсионеров помимо повышения пенсионного возраста, экс-министр финансов категорично заявил: "Скажу прямо: да, не осталось".

По словам Кудрина, о дефиците денег в Пенсионном фонде свидетельствует обсуждение ограничения выплат работающим пенсионерам. При этом "закрыть дыру" за счет других источников – например, повышения налогов – не получится, уверен он.

"Сравните масштабы трат: за последние 7 лет расходы на пенсии выросли на 3% ВВП. В нынешних ценах это примерно 2,5 триллиона рублей в год — почти столько же, сколько мы тратим на все образование в стране. Получается, чтобы платить даже нынешние пенсии, нам нужно отказаться от инвестиций в образование, медицину, строительство новых дорог, будущее наших детей".

В настоящее время, по данным Кудрина, россиянин, вышедший на пенсию, получает в виде выплат 34% от своего прежнего заработка. "Если не повысить пенсионный возраст, то даже этот уровень мы не удержим и сможем платить людям лишь 25-27% от заработка", - подытожил финансист.