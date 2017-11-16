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Тюменским предпринимателям покажут Бизнес-навигаторСегодня в 17:54

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И расскажут, как им пользоваться.

В Тюмени обсудят реализацию мер поддержки малых и средних компаний региона. Совещание проведут губернатор Тюменской области Владимир Якушев и генеральный директор Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) Александр Браверман.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-служба главы региона, собравшиеся обсудят первые итоги совместной работы по поддержке малых и средних компаний и перспективы дальнейшего взаимодействия. Также состоится презентация сервисов уникального интернет-ресурса для предпринимателей – Портала Бизнес-навигатора МСП. Представители Корпорации МСП расскажут о его возможностях и новых сервисах. На примере Тюмени они продемонстрируют, как с помощью Портала Бизнес-навигатора открыть свое дело или расширить имеющийся бизнес.

Кроме того, пройдет презентация инвестиционных проектов Тюменской области, которым может быть оказана кредитно-гарантийная поддержка Корпорации.

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