Через Тагильский пруд.

К 300-летию Нижнего Тагила в городе планируют открыть мост через Тагильский пруд. На его проект городские власти готовы потратить 250 миллионов рублей - такова первоначальная цена лота, размещенного на портале госзакупок.

По техзаданию, длина моста составит 560 метров. Планируется, что в каждую сторону будет организовано две полосы движения при общей ширине 30 метров. Объект должен быть оснащен двумя развязками, крытым надземным переходом, видеокамерами и контрольно-пропускными пунктами с обеих сторон.

Готовый проект подрядчик должен предоставить МУП "Служба заказчика городского хозяйства" до 20 октября 2018 года, а все согласования завершатся к 20 апреля 2019.

Планируется, что путепровод откроют в 2022 году, передает "Уралинформбюро".