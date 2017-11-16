Еще один шаг "в направлении исполнения мечты".

В Париже начало работу представительство АНО "Заявочный комитет "ЭКСПО-2025". Сотрудники организации будут обеспечивать взаимодействие с делегатами Международного бюро выставок, а также работать над продвижением российской заявки, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики Свердловской области.

По словам главы региона Евгения Куйвашева, открывавшего представительство в столице Франции, старт его работы приблизит российскую заявку к праву проведения Всемирной выставки на Урале.

"Сегодня мы сделали еще один большой шаг в направлении исполнения нашей мечты, в продвижении Екатеринбурга на ЭКСПО-2025", – заявил губернатор.

Гостями мероприятия стали заместитель Генерального секретаря Международного бюро выставок Димитрий Керкентзес, представители МБВ, делегаты генеральной ассамблеи из более чем 40 стран мира, а также послы 12 государств.