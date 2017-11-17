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Медикам Екатеринбурга на треть увеличили зарплатуСегодня в 08:49

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За год.

Зарплата медиков и фармацевтов Екатеринбурга выросла за год на 34% - до 41 500 рублей. Средний показатель по городу по итогам собственного исследования приводит портал "Avito Работа".

Сразу 4 города УрФО попали в ТОП-5 зарплатного рейтинга. Помимо уральской столицы в список вошли Тюмень (42 600 рублей), Сургут (41 900) и Пермь (41 100 рублей), передает "Уралинформбюро".

На первом месте – Москва (49 500 рублей). Минимальный уровень зарплат отмечен в Омске и Брянске – 17 800 и 18 000 рублей соответственно.

По темпам роста зарплаты лидируют Чебоксары (+70,9%) и Томск (+64,2%).

Стоит отметить, что в скором времени в России, по мнению экспертов, самыми востребованными профессиями станут как раз медицинские. Это связано с тем, что никакие технологии не смогут заменить человека в данной сфере. Задуматься же о смене рода деятельности стоит аграриями, представителям торговой и логистической отраслей. Их, как накануне отметили участники международной конференции "Российские регионы в фокусе перемен", роботы "подсидеть" вполне могут.

"Безработица – это результат технического прогресса и носит исторический характер. В течение последних 30 лет крупные предприятия освобождаются от рабочих, заменяя их современным и высокотехнологичным оборудованием", - пояснил профессор департамента прикладной экономики НИУ "Высшая школа экономики" Марек Домбровски.

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