Сергей Дрегваль будет руководить МРСК Урала еще 5 летСегодня в 11:41
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Совет директоров решил единогласно.
Сергей Дрегваль будет возглавлять ОАО "МРСК Урала" до 17 ноября 2022 года включительно. Такое решение было единогласно принято 16 ноября 2017 года на заочном заседании Совета директоров компании, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Общества.
С.Дрегваль занимает пост генерального директора ОАО "МРСК Урала" уже три года - с 28 октября 2014-го.
У 46-летнего С.Дрегваля два высших образования. Карьеру в энергетике он начал с должности электромонтера на нефтяном предприятии в Нижневартовске и вырос до главного энергетика. С 2003 по 2007 год являлся заместителем, а затем и начальником службы энергосбыта компании "Энергонефть-Томск".
Четыре года проработал в Томской энергосбытовой компании - сначала в должности заместителя гендиректора по покупке и продаже электрической энергии, а затем на посту коммерческого директора.
С 2011 года С.Дрегваль был первым заместителем управляющего директора ОАО "Алтайэнергосбыт", а позже возглавил предприятие. С 2013 года до назначения на Урал он руководил ОАО "Оборонэнергосбыт".
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