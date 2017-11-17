Тюменские рыбоводы наращивают производство муксунаСегодня в 12:11
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И стерляди.
Весной 2018 года в Сладковском товарном рыбоводческом хозяйстве будет запущена вторая очередь завода с устройством замкнутого водоснабжения по товарному выращиванию рыбы. Там будут производить радужную форель и муксуна.
Кроме выпуска товарной рыбы Сладковский комплекс занимается воспроизводством ценных видов. В 2017 году упор сделан на молодь муксуна и стерляди иртышской популяции. 7000 рыбок средним весом 25 граммов выпущено в реку Тобол в компенсационных целях. Остальная стерлядь перевезена на Тюменский рыбоводный комплекс (подразделение СТРХ) и уже подросла до 60-80 граммов.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе губернатора Тюменской области, инвестиционный проект по созданию товарного рыбоводческого хозяйства был реализован в селе Сладково в 2012 году. Вложения в открытие производства, обеспечившего около 100 рабочих мест, составили порядка 500 миллионов рублей.
"Этот проект начинался с незамысловатой переработки. Все пять лет предприятие развивалось, шаг за шагом здесь формировали производство замкнутого цикла: от выращивания рыбы до выпуска готовой продукции", - говорит глава региона Владимир Якушев.
Областное правительство оказало инвестпроекту комплексную господдержку. Хозяйству субсидировали часть затрат, предоставили инвестиционный заём, а также помогли пройти различные разрешительные процедуры.
По словам президента ассоциации производственно-торговых предприятий Тюменской области "Оцелот" Руслана Цицкиева, продукция Сладковского товарного рыбоводческого хозяйства пользуется популярностью. Кроме Тюменского региона география поставок включает Алтайский край, Новосибирскую и Свердловскую области, а также Республику Казахстан.
"Наши предприятия способны заниматься выращиванием и зарыблением, замыкать весь цикл и тем самым обеспечить Тюменскую область качественным продуктом", - считает он.
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