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Футбольные болельщики подняли цены на авиабилеты по России на 40%Сегодня в 13:02

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В города ЧМ-2018.

Авиабилеты в города России, в которых пройдут матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году, заметно подорожали. Цены на некоторые направления подскочили на 40%. Данные поисковика билетов Aviasales публикует "Интерфакс".

В частности, стоимость перелета в Москву из Санкт-Петербурга на финальный матч увеличилась с 6 000 до 10 370 рублей. Из Екатеринбурга добраться до российской столицы стало дороже на 5%, передает "Уралинформбюро".

Заметно вырос также спрос на билеты в дни ЧМ-2018. Больше чем за полгода до мундиаля россияне бронируют места на тех рейсах, что обычно продаются в течение недели до вылета.

Стоит напомнить, что аналогичная ситуация складывалась во время Кубка конфедераций. Поездка на финал в Санкт-Петербург из Москвы обошлась фанатам на 53% дороже обычного.

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