Дворов Уралмаша и Эльмаша.

Пять дворовых территорий на Уралмаше и Эльмаше будут реконструированы в 2018 году в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды в муниципальном образовании "город Екатеринбург". Об этом сообщает пресс-служба мэрии уральской столицы.

В программу реконструкции попадают дворы домов по улицам 40 лет Октября, Баумана, Бакинских Комиссаров, Старых Большевиков, а также на проспекте Космонавтов. На проведение работ из бюджета выделено 30 миллионов рублей.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе гордаминистрации, отбор заявок от жителей домов, желающих обновить свои дворы, проводился по шести ключевым критериям. Среди них— плохое состояние асфальтового покрытия, отсутствие или ненадлежащее состояние детской площадки, проблемы с освещением, дефицит парковочных мест. Также учитывалась полнота предоставленной документации.

Следует напомнить, что в 2017 году в рамках реализации программы в Екатеринбурге муниципалитет планировал благоустроить 14 дворовых территорий. На эти цели из бюджетов всех уровней было потрачено 66,4 миллиона рублей.



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