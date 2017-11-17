Как лучшая корпоративная газета.

Корпоративное издание Группы компаний "Новый Поток" стало победителем международного конкурса внутренних коммуникаций MarCom Awards. Золотая награда получена в номинации "Лучшая корпоративная газета".

Корпоративное издание "Новый Поток" выпускается ежемесячно с ноября 2016 года и распространяется на предприятиях New Stream Group в Москве, Мурманске, Тюменской и Оренбургской областях, Краснодарском крае и Республике Марий Эл. В газете рассказывается не только о производственных достижениях Группы, но и уделяется большое внимание социальной жизни сотрудников организаций, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе New Stream Group.

MarCom Awards – один из крупнейших конкурсов в области корпоративных коммуникаций, который проводится международной ассоциацией профессионалов в сфере маркетинга, коммуникаций и рекламы, включающей более 1000 экспертов. В 2017 году на участие в нем было подано свыше 6 000 заявок из 19 стран мира.

Группа компаний "Новый Поток" учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В рамках стратегического партнерства в нее входят предприятия, осуществляющие нефтепереработку (Тюменская область, Республика Марий Эл, Краснодарский край), битумное производство (Нижегородская область), транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, морскую перевалку нефтепродуктов, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. Также в New Stream Group входит компания, владеющая месторождениями в Оренбургской области.

Базовым нефтеперерабатывающим предприятием New Stream Group является Антипинский НПЗ, установленной мощностью переработки свыше 9 миллионов тонн в год. Глубина переработки достигает рекордных для России 98%, что позволило предприятию полностью отказаться от производства мазута. Завод подключен к магистральным нефте- и продуктопроводу. Качество дизельного топлива, выпускаемого Антипинским НПЗ, соответствует стандарту Евро-5.