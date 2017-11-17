Вопрос денег не обсуждался.

Сотрудничество между Государственным Эрмитажем и строящимся в Екатеринбурге культурно-просветительским центром "Эрмитаж-Урал" продлено до 2020 года. Об этом сообщили "Уралинформбюро" в свердловском департаменте информационной политики.

Соглашение о создании культурно-просветительского центра "Эрмитаж-Урал" было подписано в 2014 году на Международной конференции "Музеи и Власть" губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, генеральным директором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским и главой администрации Екатеринбурга Александром Якобом.

В дополнительном соглашении, подписанном на днях на Санкт-Петербургском культурном форуме, о финансировании проекта речь не идет.

Однако в октябре 2017 года в ходе визита в Екатеринбург министр культуры РФ Владимир Мединский пообещал выделить на реализацию проекта из федерального бюджета 200 миллионов рублей, что составляет почти треть стоимости строительства. При этом в 2018 году областной бюджет вложит в проект 170 миллионов рублей, а казна Екатеринбурга — 85 миллионов. Завершить работы по созданию центра планируется в 2020 году.

Работы по строительству уральского Эрмитажа стартовали в Екатеринбурге осенью 2017 года. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", он займет две площадки: на Вайнера, 11 и во дворах домов по Вайнера, 16. На первой, где возведут двухэтажный пристрой к существующему зданию галереи, разместятся экспозиции центра и выставка западноевропейского искусства. На второй "пропишутся" реставрационные мастерские и организации, реализующие различные образовательные программы.

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