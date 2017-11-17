Екатеринбург и Питер подписались под "Эрмитаж"Сегодня в 14:46
- Текст
Вопрос денег не обсуждался.
Сотрудничество между Государственным Эрмитажем и строящимся в Екатеринбурге культурно-просветительским центром "Эрмитаж-Урал" продлено до 2020 года. Об этом сообщили "Уралинформбюро" в свердловском департаменте информационной политики.
Соглашение о создании культурно-просветительского центра "Эрмитаж-Урал" было подписано в 2014 году на Международной конференции "Музеи и Власть" губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, генеральным директором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским и главой администрации Екатеринбурга Александром Якобом.
В дополнительном соглашении, подписанном на днях на Санкт-Петербургском культурном форуме, о финансировании проекта речь не идет.
Однако в октябре 2017 года в ходе визита в Екатеринбург министр культуры РФ Владимир Мединский пообещал выделить на реализацию проекта из федерального бюджета 200 миллионов рублей, что составляет почти треть стоимости строительства. При этом в 2018 году областной бюджет вложит в проект 170 миллионов рублей, а казна Екатеринбурга — 85 миллионов. Завершить работы по созданию центра планируется в 2020 году.
Работы по строительству уральского Эрмитажа стартовали в Екатеринбурге осенью 2017 года. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", он займет две площадки: на Вайнера, 11 и во дворах домов по Вайнера, 16. На первой, где возведут двухэтажный пристрой к существующему зданию галереи, разместятся экспозиции центра и выставка западноевропейского искусства. На второй "пропишутся" реставрационные мастерские и организации, реализующие различные образовательные программы.
Ранее по теме:
Куйвашев попросил Мединского поддержать рублем "Эрмитаж-Урал"
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 16:53
Свердловчане "подсаживаются" на дорогостоящее лечение
Горчичники и морсы уже не лечат.Сегодня в 16:35
Рапопорт наступил на горло собственной песне
Без денег из бюджета.Сегодня в 16:09
Свердловские власти отдали казакам часть Алексеевского училища
Без торгов.Сегодня в 16:01
Обмотанный скотчем курганец задохнулся при попытке освободиться
Осудили его сожительницу.Сегодня в 15:56
Свердловскому министерству АПК нужны деньги на грибы и траву
Из бюджета.Сегодня в 15:49
Министр образования Васильева подтвердила выселение студентов к ЧМ-2018
И посоветовала радоваться этому.Сегодня в 15:37
Пожилой рыбак-велосипедист утонул в курганском озере
Провалившись под лед.Сегодня в 14:57
"РСГ-Академическое" вышло в лидеры
Среди свердловских застройщиков.Сегодня в 14:52
Узбек зарезал и сжег жену из-за долгов
По кредиту.Сегодня в 14:51
Российским властям рекомендовали проредить чиновничью армию
А оставшимся привить новые ценности.Сегодня в 14:48
В Прикамье послушник храма попался на краже
Его ждет суд.Сегодня в 14:46
Екатеринбург и Питер подписались под "Эрмитаж"
Вопрос денег не обсуждался.Сегодня в 14:41
"Уральские авиалинии" зовут встретить Новый год в небе
По пути из Москвы в Новосибирск.Сегодня в 14:33
В Екатеринбурге трамвай протаранил грузовик с кирпичами
Движение вагонов по ВИЗ-бульвару остановлено.Сегодня в 14:16
Мэрия Екатеринбурга потратит 30 миллионов на реновацию
Дворов Уралмаша и Эльмаша.
Главные новости
- Сегодня в 16:53Свердловчане "подсаживаются" на дорогостоящее лечение
- Сегодня в 15:56Свердловскому министерству АПК нужны деньги на грибы и траву
- Сегодня в 13:58Свердловских полицейских поощрят за поимку уподобившихся Карапетяну
- Сегодня в 13:06Один из зачинщиков "цыганской" бойни в Екатеринбурге предстанет перед судом
- Сегодня в 09:02Рекламный креатив: маразм + позитив
Аналитика
О росте экономики Россия может только мечтать
По мнению мировых экспертов.
Таможенник Терещенко дает бабло
И получает условно.
"Кофе" не заказывали: жители Первоуральска устали пить плохую воду
Общественники убедились в проблеме.