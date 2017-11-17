×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Екатеринбург и Питер подписались под "Эрмитаж"Сегодня в 14:46

  • Текст

Вопрос денег не обсуждался.

Сотрудничество между Государственным Эрмитажем и строящимся в Екатеринбурге культурно-просветительским центром "Эрмитаж-Урал" продлено до 2020 года. Об этом сообщили "Уралинформбюро" в свердловском департаменте информационной политики.

Соглашение о создании культурно-просветительского центра "Эрмитаж-Урал" было подписано в 2014 году на Международной конференции "Музеи и Власть" губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, генеральным директором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским и главой администрации Екатеринбурга Александром Якобом.

В дополнительном соглашении, подписанном на днях на Санкт-Петербургском культурном форуме, о финансировании проекта речь не идет.

Однако в октябре 2017 года в ходе визита в Екатеринбург министр культуры РФ Владимир Мединский пообещал выделить на реализацию проекта из федерального бюджета 200 миллионов рублей, что составляет почти треть стоимости строительства. При этом в 2018 году областной бюджет вложит в проект 170 миллионов рублей, а казна Екатеринбурга — 85 миллионов. Завершить работы по созданию центра планируется в 2020 году.

Работы по строительству уральского Эрмитажа стартовали в Екатеринбурге осенью 2017 года. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", он займет две площадки: на Вайнера, 11 и во дворах домов по Вайнера, 16. На первой, где возведут двухэтажный пристрой к существующему зданию галереи, разместятся экспозиции центра и выставка западноевропейского искусства. На второй "пропишутся" реставрационные мастерские и организации, реализующие различные образовательные программы.

Ранее по теме:
Куйвашев попросил Мединского поддержать рублем "Эрмитаж-Урал"

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

О росте экономики Россия может только мечтать

О росте экономики Россия может только мечтать

По мнению мировых экспертов.

Таможенник Терещенко дает бабло

Таможенник Терещенко дает бабло

И получает условно.

"Кофе" не заказывали: жители Первоуральска устали пить плохую воду

"Кофе" не заказывали: жители Первоуральска устали пить плохую воду

Общественники убедились в проблеме.

Интервью

Инфографика

После трагедии в Ижевске газовики предостерегли свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×