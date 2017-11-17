Среди свердловских застройщиков.

АО "РСГ-Академическое" вошло в тройку крупнейших строительных компаний Урало-Сибирского региона по итогам 2016 года. Рейтинг подготовил АЦ "Эксперт". Аналитики уверены, что ведущие застройщики сумели выстоять в экономической ситуации - их доходы, валовая и чистая прибыль выросли.

Ключевой застройщик самого молодого района Екатеринбурга - Академического - занимает первое место среди "коллег" в Свердловской области. В Урало-Сибирском регионе он уступает только Тюменской домостроительной компании, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе АО "РСГ-Академическое".

По словам гендиректора Павла Петриченко, 2016 год стал для "РСГ-Академическое" годом роста: компания увеличила ввод в эксплуатацию и продажи жилых объектов (по сравнению с предыдущим годом объем проданных квадратных метров вырос практически на 20%).

В 2017 году Академический еще расширил свои возможности: теперь жилье можно приобрести на этапе строительства.

В микрорайоне возводятся Преображенский экоквартал (3 дома из 8 уже в продаже) и новый квартал на набережной.