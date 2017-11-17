Из бюджета.

Министр АПК Среднего Урала Дмитрий Дегтярев попросил выделить из бюджета дополнительно для его ведомства 27 миллионов рублей. Средства пойдут на выращивание грибов, передает "Уралинформбюро".

Предложение прозвучало 17 ноября во время второй согласительной комиссии, на которой депутаты ЗакСо и представители профильных министерств обсуждали проект бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.

Запрашиваемая сумма будет направлена на поддержку инвестпроекта компании "Грибная миля", занимающейся производством шампиньонов. "Это уникальный проект по выращиванию грибов не только для Свердловской области, но и для всей России. Сейчас проект находится на госэкспертизе. Если его реализация начнется в 2018 году, то дополнительно потребуется 27 миллионов рублей", - пояснил министр агропромышленного комплекса и продовольствия региона.

Выделенные средства дадут старт строительству комплекса по выращиванию грибов. Дегтярев убежден, что помощь правительства этому проекту необходима, так как "без инвестиций и господдержки инвесторы заниматься данными вопросами не будут".

Также глава министерства АПК попросил заложить в проект бюджета траты на местных растениеводов, чтобы не закупать траву в других регионах.

"Трава от конкурентов из соседних областей, которая у нас продается в магазинах, стоит по 100 рублей за пакет. И это никуда не годится! Давайте тратиться на местных производителей зелени и салатов, это и им подспорье, и нам хорошо, так как эти деньги нам же потом в бюджет в виде налогов вернутся", - поддержал министра депутат ЗакСо Владимир Никитин. Впрочем, столько средств надо выделить для свердловских аграриев на эти цели не уточнили.

Стоит отметить, что в 2018 году на нужды регионального АПК запланировано потратить без малого три миллиарда рублей.

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