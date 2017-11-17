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Минстрой России похвалил ведомство ВолковаСегодня в 18:32

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За спасение долевых долгостроев.

Опыт Свердловской области в спасении "долевых" долгостроев высоко оценен на федеральном уровне, а законодательные инициативы, разработанные на Среднем Урале, взяты на вооружение другими субъектами РФ. Об этом стало известно 17 ноября во время совещания, которое замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин провел в режиме видеоконференцсвязи.

Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области, до конца 2017 года в регионе будет введено в строй четыре проблемных дома. Так, в конце октября введен в эксплуатацию двухсекционный 12-этажный дом по адресу улица Червоная, 19а. Своих квартир дождались 132 дольщика.

Продолжается ввод в строй проблемных объектов и в городах Свердловской области. В сентябре 2017 года свои квартиры получили дольщики одной из двух многоэтажек жилого комплекса "Березки" в Березовском. В Нижнем Тагиле еще в августе сдан дом на улице Удовенко. По вине застройщика 28 пайщиков этого дома ждали свое жилье с 2008 года.

Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков напомнил, что в регионе найден альтернативный способ решения проблем граждан, пострадавших от действия застройщика. Речь идет о доме в Екатеринбурге по адресу Щербакова, 20. Здесь участникам долевого строительства предложены квартиры в соседнем уже готовом жилом комплексе взамен недостроенных квадратных метров.

Ознакомившись с докладом главы свердловского ведомства, Никита Стасишин выразил удовлетворение тем, как на Среднем Урале решаются проблемы дольщиков и пайщиков.

Ранее по теме:
На Среднем Урале завершается строительство трех долгостроев

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