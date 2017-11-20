В 2018 году.

В России розничные цены на бензин в 2018 году могут превысить планку в 50 рублей за литр. Об этом сообщает "Федеральное агентство новостей", ссылаясь на экспертов.

Если верить аналитикам, изучившим рынок, для автомобилистов в Уссурийске и Приморском крае стоимость бензина АИ-95 по талонам составит 53,35 рубля за литр, АИ-92 — 51,85 рубля, дизельное топливо — 53,95 рубля.

По пластиковым картам цена будет несколько ниже. Так, 95-й обойдется в 53,15 рубля, АИ-92 — в 51,75 рубля, дизель - в 53,50 рубля.

По словам экспертом, на Дальнем Востоке и в Центральной России цены значительно отличаться не будут.

Как ранее передавало"Уралинформбюро", рекордных показателе цены на бензин в стране достигли 15 ноября. Оптовые цены на топливо марки АИ-92 увеличилась в период с 7 по 13 ноября до 42 тысяч 850 рублей за 1 тонну (на 2,3%), АИ-95 - до 44 тысяч 990 рублей за 1 тонну (на 1,7%).

Как сообщили в ФАС, причинами подорожания стали рыночные спекуляции.

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