До Нового года.

До конца 2017 года в Российской Федерации будет введено в строй 128 проблемных долевых объектов. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя России.

Обнадеживающая информация прозвучала в ходе видео-селекторного совещания под председательством заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Никиты Стасишина.

В частности, по шесть объектов должно быть сдано в Санкт-Петербурге, Челябинской и Самарской областях, в Ханты-Мансийском автономном округе, еще семь объектов – в Саратовской области и Республике Саха-Якутия. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", в Свердловской области до конца 2017 года будет введено в строй четыре проблемных дома.

Следует заметить, что в данный момент в субъектах федерации РФ насчитывается 814 долевых долгостроев. Их планируется сдать в эксплуатацию до конца 2022 года. При этом за пределами правого поля остается много граждан, вложивших деньги в строительство, но так и не дождавшихся обещанного жилья.

В связи с этим депутаты Госдумы РФ на днях направили письмо в адрес главы федерального Минстроя Михаила Меня, в котором просят упростить порядок включения дольщиков в реестр "обманутых".

В частности, они предлагают изменить критерии внесения объекта незавершенного строительства в реестр "проблемных". Согласно действующему законодательству, новостройка может считаться проблемной, если она не сдана в течение 9 месяцев с даты, прописанной в долевом договоре как дата сдачи объекта.

По мнению депутатов, следует уточнить сроки неисполнения застройщиком обязательств по договору участия в долевом строительстве, так как установленный девятимесячный срок не имеет должного обоснования.

Кроме того, по существующим правилам, для признания дома проблемным необходимо, чтобы на счету застройщика не было финансовых поступлений в течение двух отчетных периодов. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на текст депутатского послания.

"Существующие критерии существенно затягивают процедуру признания объекта незавершенного строительства проблемным, при том что строительные работы на объекте могут прекратиться задолго до наступления срока исполнения обязательств застройщика по договору участия в долевом строительстве", — считает председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

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