Отслеживая качество продукции.

До конца 2017 года ВСМПО должно отгрузить индийской Larsen&Toubro 124 тонны сварных труб. Работа по контракту на поставку двух партий, каждая весом 62 тонны, была начата в сентябре. К ноябрю сдано 42 тонны труб.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе корпорации "ВСМПО-Ависма", за качеством продукции цеха №38 лично следят представители заказчика. Командировка каждого сотрудника Larsen&Toubro длится ровно месяц.

В октябре уральскую "вахту" нес 27-летний аудитор Шарат Сасидбаран. Он наблюдал за токовихревым и ультразвуковым контроле, а также конечной приемкой.

"Заказанные нами трубы предназначены для теплообменников, которые мы будем делать для компании General Electric. На сегодня мы довольны качеством продукции ВСМПО. Но, как у русских говорят, доверяй, но проверяй", - поделился он.

Стоит отметить, что у индийского заказа есть своя особенность. На финише производства 13-метровые трубы закрывают пластиковыми заглушками, чтобы по прибытии в страну назначения в них не заползали мелкие животные.