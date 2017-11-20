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ММК привез с "Металл-Экспо" золотоСегодня в 10:10

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И серебро.

Магнитогорский металлургический комбинат в третий раз стал лауреатом конкурса "Главное событие года в металлургии России". Награждение победителей состоялось в рамках выставки "Металл-Экспо" в Москве.

Золотой медалью был отмечен запуск нового агрегата непрерывного горячего цинкования на "Магнитке". Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации, общественных связей и рекламы ПАО "ММК", ранее комбинат дважды - в 2011 и 2012 годах - получал подобные дипломы: за строительство и ввод в эксплуатацию двух очередей современного комплекса холодной прокатки стана-2000 в ЛПЦ №11.

Серебряной медалью лауреата "Металл-Экспо-2017" награждены коллективы ПАО "ММК" и МГТУ имени Г.И.Носова. Жюри отметило их разработку и внедрение технологии загрузки шихтовых материалов в доменные печи, оборудованные бесконусными загрузочными устройствами лоткового типа, при различной доле окатышей в составе шихты.

Урожай наград собрало ОАО "ММК-Метиз". В его копилке дипломы за разработку и внедрение в производство болта с фланцем и винта с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником - оба изделия предназначены для автопрома и являются импортозамещающей продукцией. Серебряная медаль вручена "ММК-Метиз" за разработку и внедрение в производство стальной углеродистой пружинной проволоки диаметром 9, 10, 12 миллиметров класса 2Б.

Телекомпания "ТВ-ИН" стала победителем конкурса в номинации "Лучшее электронное корпоративное СМИ", а редакция газеты "Магнитогорский металл" - в номинации "Лучшее корпоративное СМИ холдингов черной металлургии".

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