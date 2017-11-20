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Пермский завод станет оперной сценойСегодня в 10:54

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Или музеем.

Пермские власти ищут площадку для переноса на новое место завода "Пермский МРЗ "Ремпутьмаш". Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе правительства Пермского края.

Пермский мотовозоремонтный завод "Ремпутьмаш" основан в 1878 году. Его основная специализация — производство и ремонт железнодорожной техники. По мнению министра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Алексея Чибисова, нынешняя площадка завода очень ограничена, и развивать на ней литейное производство, которое сейчас востребовано, невозможно.

В данный момент основные мощности завода расположены в центре Перми, на берегу Камы. В связи с этим руководство края и собственники предприятия рассматривают возможность переноса площадки в район индустриальной зоны, растянувшейся от Камской ГЭС до "Мотовилихинских заводов".

Сейчас обсуждается несколько вариантов использования заводской территории. В частности, на ней предполагается организовать культурный кластер музейной направленности. Не исключено, что на освободившейся площадке будет построена новая сцена Пермского академического театра оперы и балета.

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