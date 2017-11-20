Антипинский НПЗ успешно испытал фильтры по осушке СУГСегодня в 11:53
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В рамках модернизации производства.
Антипинский НПЗ, основное производственное предприятие New Stream Group, успешно завершил испытания системы фильтрации сжиженных углеводородных газов (СУГ).
Фильтры позволяют эффективнее удалять влагу при транспортировке нефтепродукта с установки первичной переработки нефти на склад СУГ. Работы по монтажу системы проводил генеральный подрядчик Антипинского НПЗ – ООО "Строительная компания ТЕХИНЖСТРОЙ", который также входит в Группу компаний "Новый Поток".
Благодаря действию фильтров минимизируется содержание влаги в СУГ и исключаются механические примеси, что в значительной степени улучшает товарные качества продукции. Опытная эксплуатация системы очистки начнется в ноябре 2017 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе New Stream Group.
На Антипинском НПЗ продолжается реализация проекта модернизации склада СУГ. В его рамках проводятся антикоррозионная обработка труб, теплоизоляция объектов инфраструктуры, прокладка греющих кабелей и строительство площадки для обслуживания трубопроводов. Кроме того, осуществляется план реконструкции технологического объекта, который позволит увеличить объем парка. Завершена установка дополнительных емкостей для хранения СУГ. В ближайшей перспективе начнется монтаж новой системы налива и модернизации системы управления складом, а также общее расширение инфраструктуры. Реконструкция склада позволит оптимизировать затраты на производство СУГ, а также повысить качество конечной продукции.
Группа компаний "Новый Поток" учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В нее входят предприятия, осуществляющие нефтепереработку (Тюменская область, Республика Марий Эл, Краснодарский край), битумное производство (Нижегородская область), транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, морскую перевалку нефтепродуктов, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. Кроме того, в составе New Stream Group компания, владеющая месторождениями в Оренбургской области.
Базовым нефтеперерабатывающим предприятием New Stream Group является Антипинский НПЗ, установленная мощность переработки которого превышает 9 миллионов тонн в год. Глубина переработки составляет рекордные для России 98%, что позволило предприятию полностью отказаться от производства мазута. Завод подключен к магистральным нефте- и продуктопроводу. Качество дизельного топлива, выпускаемого Антипинским НПЗ, соответствует стандарту Евро-5.
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