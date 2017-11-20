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Верхний Уфалей стал территорией опережающего развитияСегодня в 12:30

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Постановление подписал Медведев.

Верхний Уфалей получил статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Соответствующее постановление за подписью премьер-министра РФ Дмитрия Медведева опубликовано на сайте правительства страны, передает "Уралинформбюро".

После остановки градообразующего предприятия "Уфалейникель" губернатор Челябинской области Борис Дубровский держал на личном контроле ситуацию с занятостью населения муниципалитета. Статус ТОСЭР должен позитивно отразиться на ситуации в южноуральском моногороде.

"Это решение ожидалось многими, и в первую очередь – теми инвесторами, которые готовы или еще находятся в стадии решения по началу работы в качестве резидентов нового ТОСЭРа. Сейчас важно наполнить новую форму практическим содержанием, максимально эффективно и в короткие сроки использовать новые возможности для экономического подъема Верхнеуфалейского городского округа", - отметил глава Южного Урала.

В пресс-службе правительства Челябинской области отметили, что уже сформирован пул потенциальных резидентов ТОСЭР. С ними заключены соглашения о намерениях по реализации 12 инвестпроектов, что позволит создать 860 рабочих мест. Заявившиеся компании-инвесторы смогут получить льготы по налогам на прибыль и имущество организаций, добычу полезных ископаемых и земельному налогу, а также снизить страховые выплаты в государственные внебюджетные фонды.

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