В рамках конкурса "АРХ-ИДЕЯ".

Старые заводские корпуса Верх-Исетского завода в обозримом будущем превратятся в площадку с фонтанами, выставочными павильонами и детским игровым комплексом. Такой проект реновации старейшей в Екатеринбурге промзоны предложили студентки Уральского государственного архитектурно-художественного университета Вероника Фарвоздинова и Анастасия Пантелеева, сообщает "Уралинформбюро".

Будущие архитекторы презентовали свой проект на VI городском конкурсе "АРХ-ИДЕЯ", на сей раз посвященном будущему ВИЗа и прилегающих к нему территорий. По словам представителя оргкомитета конкурса Яны Черепниной, участникам предстояло "обыграть" в своих работах тему водных каналов и каскадов, расположенных на территории завода.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", в марте 2017 года городская администрация объявила конкурс архитекторов и дизайнеров на лучшую концепцию благоустройства и реконструкции набережной Верх-Исетского пруда и реки Исети. В июле на одной из площадок международной выставки ИННОПРОМ состоялся финал конкурса, в котором участвовали три номинанта: екатеринбургское ГКБ "ПИАР", бюро "Консорциум "Проект Река" и архитектор из Москвы Александр Незнамов.

В итоге проект "Река" набрал наибольшее число баллов. В качестве концептуального ядра "Реки" избран архитектурно-исторический комплекс построек Верх-Исетского завода, созданный легендарным зодчим Михаилом Малаховым в начале XIX века. При этом территория заводской плотины и площадь Субботников станут смысловым центром территории, своего рода "музейным" кольцом.

По задумке автора концепции, екатеринбургского архитектора Александра Кузьмина, площадка старого ВИЗа при этом превратится в "Малахов-парк", который объединит в себе прогулочное пространство, корпуса цехов (в них планируется разместить бизнес-парк) и систему исторических заводских водоводов.

Однако конкретное воплощение идеи было решено "отдать на откуп" юным талантам. Как рассказал Александр Кузьмин корреспонденту "Уралинформбюро", участникам конкурса "АРХ-ИДЕЯ" предстояло развить принципы, заложенные авторами "Реки", на примере конкретного объекта, расположенного на территории старого ВИЗа и использовавшего в своей работе энергию воды.

За право воплотить теоретические выкладки в зримом эскизе на конкурсе боролось 10 команд, в составе которых были как студенты, так и преподаватели УрГАХУ. В результате разброс идей получился весьма широкий.



В борьбе за первый приз участвовали 10 команд. Фото: оргкомитет конкурса "АРХ-ИДЕЯ".

Одни конкурсанты предлагали создать большой водоем вокруг заводской трубы, от которого каскадом пойдут миниатюрные водопады и каналы, обрамляющие деловую и развлекательную зоны на месте бывших цехов. Другие пытались представить "Малахов-парк" в авангардном ключе с элементами кубизма в духе Малевича и Лисицкого. Еще одна группа конкурсантов сделала ядром своей концепции использование в качестве аттракционов парка действующие макеты старинных станков.

В итоге, как уже было сказано, победил проект, в основе которого лежит гармоничная трансформация существующего промышленного пространства в пространство многофункциональное, с преобладанием музейной, деловой и творческой составляющей.



Студентки УрГАХУ Вероника Фарвоздинова и Анастасия Пантелеева, победительницы конкурса "АРХ-ИДЕЯ".

Так, согласно задумке Вероники Фарвоздиновой и Анастасии Пантелеевой, бывшие кричные цеха ВИЗа станут музеем завода, в котором будут восстановлены действующие модели старинных водяных колес. Корпус литейной фабрики и механических мастерских превратится в арт-студию и комплекс сувенирных лавок, а в цехах вспомогательных производств разместится небольшой отель.

При этом существующая на территории завода сеть каналов и каскадов также будет преобразована и приспособлена к современным реалиям. Вместе с восстановленными водяными колесами они станут частью детской интерактивной зоны. Небольшой прудик вокруг главной заводской трубы в зимнее время будет использоваться как каток. Сами же каналы предлагается одеть в гранит, а по их течению установить небольшие фонтаны.



Метаморфозы визовской промзоны представлены на эскизе. Фото: оргкомитет конкурса "АРХ-ИДЕЯ".

По словам Яны Черепниной, проект-победитель непременно будет использован в окончательной редакции большого проекта благоустройства набережной ВИЗ-пруда. Правда, когда конкретно начнется его реализация, пока неизвестно.

Как ранее пояснил в ходе ИННОПРОМа сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб, это "будет еще нескоро". Сроки реализации, по мнению главы горадминистрации, во многом будут зависеть от того, насколько успешно в Екатеринбурге будет продвигаться федеральная целевая программа благоустройства общественных пространств и создания комфортной городской среды.

Следует добавить, что организаторами конкурса выступили мэрия Екатеринбурга, Свердловская организация "Союза архитекторов России" и УрГАХУ, а поддержку мероприятию оказало областное Министерство строительства и развития инфраструктуры.

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