Вакуумно-дугового переплава.

В цехе №31 ВСМПО продолжается процесс автоматизации управления печами вакуумно-дугового переплава. В ближайшее время новые программы будут установлены на контроллеры и компьютеры агрегатов №№15 и 16.

Они будут отличаться от остальных 32 печей распределенным управлением по промышленной сети передачи данных и новой вакуумной системой, оснащенной насосами фирмы Oerlikon Leybold Vacuum. Система позволяет не только создавать вакуум перед выплавкой слитка, но и удалять пыль во время сухой профилактики печи.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе корпорации "ВСМПО-Ависма", после подачи напряжения на шкафы управления будет производиться наладка работы вакуумной системы, механизмов печи и источника тока дуги в ручном, а затем в автоматическом режимах управления. Завершится пусконаладка в декабре.