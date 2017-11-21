И не продлевать Красноармейскую.

Жители Екатеринбурга одобрили проект межевания и планировки территории на берегу Исети в квартале улиц Белинского - Тверитина - Большакова – Луначарского. Об этом сообщает корреспондент "Уралинформбюро", побывавший 20 ноября на публичных слушаниях.

Проект разработан мастерской Генплана Екатеринбурга по заказу проектного бюро "Р1". В роли заказчика будущей стройки выступает городское Управление капстроительства.

Согласно замыслу авторов проекта, правый берег Исети на данном участке будет отведен под рекреационную зону и строительство очистных сооружений. Угол улиц Луначарского и Тверитина отдадут под строительство жилого дома переменной этажности (11-16 этажей).

В будущей жилой зоне также предусмотрен встроенный детский сад на 50 человек. Остальное пространство запланировано под размещение объектов торговли и общественного питания, а также автопаркингов общей вместимостью свыше 400 автомобилей.



Оранжевым и желтым цветом отмечена жилая зона, серым — общественно-деловая. Фото: minstroy.midural.ru.

Замечаний со стороны участников слушаний почти не поступило — если не считать просьбу из зала переоформить участок на пересечении Тверитина-Луначарского из зоны Ж-5 (зона строительства многоэтажных жилых домов) в зону Ц-2 (земли общественного назначения).

Как пояснили представители свердловского минстроя, данный вопрос не относится к компетенции слушаний: это отдельная процедура, которая регулируется другими статьями Градостроительного Кодекса РФ.

Заочно изменения в документ предложил урбанист Владимир Злоказов, который на самих слушаниях не присутствовал. Он предложил предусмотреть в проекте продолжение улицы Красноармейской на участке между Тверитина и Большакова, изменить местоположения автопарковки около планируемой там жилой высотки и включить в транспортную схему будущего микрорайона вело-пешеходный мост-дублер по улице Белинского. Предложения Злоказов передал в письменном виде.

По мнению представителя МБУ "Мастерская генплана" Сергея Шутова, продолжать Красноармейскую не имеет смысла: из-за этого проект потеряет много ценной территории, которую планируется использовать как рекреационную парковую зону.

А вот идею с веломостом Шутов назвал "дельной", однако напомнил, что для этого придется делать новую схему планировки линейных объектов. "Но в нашем проекте велосвязь решена мостом по улице Большакова", — успокоил он участников слушаний.

Следует отметить, что у историков и градозащитников имеются свои тревоги насчет застройки этого участка. В XIX веке там располагалось старообрядческое кладбище. В октябре 2017 года группа археологов провела раскопки по периметру проектируемой деловой зоны, однако не обнаружила никаких артефактов старины, имеющих историческую ценность.



За этой лесополосой скрывается таинственный пустырь, овеянный жуткими городскими легендами. Фото: yandex.ru/maps.

Согласно еще одной городской легенде, на пустыре между улицами Фурманова и Тверитина раньше располагался скотомогильник. Из-за этого якобы на данном участке никогда не строилось многоквартирное жилье. Однако на карте 1947 года, на которой многие скотомогильники обозначены, на этом месте отмечен обычный квартал.

Версию со скотомогильником опроверг и пришедший на публичные слушания представитель УКС Екатеринбурга. При этом, по его словам, часть пустыря, попадающая в зону застройки, будет отведена под рекреационную зону. То есть, эта земля косвенно признана малопригодной для жилищного строительства. Какой именно специализации будет эта зона — прогулочной, спортивной или культурно-массовой — представители УКС в беседе с "Уралинформбюро" не уточнили, пояснив, что это решится на следующей стадии работы над проектом. Сроки начала самой стройки также не были названы.

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