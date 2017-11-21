На екатеринбургском саммите девелоперов.

Главные риски уральского рынка недвижимости, плюсы и минусы снижения ипотечных ставок и перспективы реиндустриализации региона станут главными темами "Рождественского саммита девелоперов", который состоится в Екатеринбурге 12 декабря. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в Российской гильдии управляющих и девелоперов.

По словам представителей Гильдии, такие саммиты проводятся ежегодно. На сей раз они охватят сразу 7 мегаполисов России: Казань, Нижний Новгород, Самару, Екатеринбург, Краснодар, Тюмень и Омск.

Саммит проводится при поддержке правительства Свердловской области, администрации Екатеринбурга и свердловского Союза промышленников и предпринимателей. Гостями и спикерами на мероприятии в Екатеринбурга станут девелоперы, застройщики, представители органов власти, инвесторы, аналитики, проектировщики, архитекторы, а также представители профильных СМИ.

В рамках саммита эксперты обсудят перспективы развития рынка недвижимости региона на 2018-2020 годы, "перезагрузку" градостроительной политики в российских городах, а также план совместных действий власти и бизнес-сообщества в преддверии ЭКСПО-2025.