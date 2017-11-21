С карты "Екатеринбург-Сити" пропала улица Февральской революции20 ноября в 18:59
- Текст
На эскизе бизнес-квартала "Медная гора" ее заменили деловой застройкой.
Проект строительства бизнес-квартала "Медная гора" в районе "Екатеринбург-Сити" будет вынесен на публичные слушания 11 декабря. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", застройкой этой территории занимается Уральская горно-металлургическая компания.
Проект бизнес-квартала "Медная гора" разработан ульяновским архитектурным бюро "Простор". Судя по документации, размещенной на сайте областного минстроя, большая часть территории в границах улиц Бориса Ельцина-Челюскинцев-Октябрьской революции-Боевых дружин застройщик планирует занять зданиями делового назначения.
Общая площадь проектируемой территории составляет 13,95 гектара, из которых 7,26 гектара будет отдано под многофункциональную общественно-деловую зону. Еще 6 гектаров предназначено под территорию общего пользования.
Несмотря на то, что на участке находится несколько объектов культурного наследия областного значения (в том числе и знаменитый памятник "сад-усадьба Казанцева"), на схеме в качестве объекта ОКН значится только одно здание - усадьба Антипина.
На схеме квартала зона деловой застройки показана розовым цветом.
Фото:minstroy.midural.ru.
Что до улицы Февральской Революции (на которой также имеется ряд памятников истории и архитектуры, в том числе дом хирурга Соколова), на плане она почти полностью "съедена" деловой застройкой.
Улица Февральской революции с плана "Медной горы" таинственно исчезла...
Фото: minstroy.midural.ru.
Стоит напомнить, что до 1917 года на данном участке располагалось 54 усадьбы, в основном принадлежавших камнерезами золотых дел мастерам, из-за чего квартал получил неофициальное прозвище "ювелирного".
До наших дней дожило всего несколько усадеб. В одной из них — доме ювелира Антипина —ныне размещается отдел продаж УГМК-холдинга. Дом Жолобова в июне 2017 года продан компании "Центр-2000". Дом хирурга Соколова (ул. Февральской революции, 27) арендует Национально-культурная автономия татар Свердловской области, а усадьба селекционера Казанцева ("пионера" уральского садоводства) принадлежат Свердловскому областному краеведческому музею.
В октябре 2017 года стало известно, что челябинский архитектор Татьяна Маевская разрешила УГМК демонтировать руины еще двух старинных зданий, попавших в "эпицентр" будущей стройки: под номерами 34 и 38 по улице Октябрьской Революции. По мнению эксперта, они являются рядовыми и не представляют архитектурной либо художественной ценности. К тому же в данный момент они находятся в полуразрушенном состоянии.
Ранее по теме:
Руины "квартала ювелиров" готовят к сносу
Ветхие пленники "Медной горы"
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
20 ноября в 20:04
Рецидивиста из Чусового будут судить за поджог дома с двумя трупами
Людей зарезал его сообщник.20 ноября в 19:47
В Кургане после травмирования 8-летней девочки в автобусе завели дело
Школьницу протащило по асфальту.20 ноября в 19:18
Сургутский священник отделался штрафом за пьяную езду
И дебош.20 ноября в 19:08
Развитие транспортного комплекса обойдется свердловским властям в 16 миллиардов
В 2018 году.20 ноября в 18:59
С карты "Екатеринбург-Сити" пропала улица Февральской революции
На эскизе бизнес-квартала "Медная гора" ее заменили деловой застройкой.20 ноября в 18:57
Зарезавшего двух человек на остановке пермяка отдали под суд
Его обвиняют по двум статьям.20 ноября в 18:39
Ямалец до смерти избил собутыльника и бросил его на лестничной клетке
Его задержали.20 ноября в 18:36
Судьба рынка недвижимости решится в декабре
На екатеринбургском саммите девелоперов.20 ноября в 18:34
Россияне объяснили свою любовь к Владимиру Путину
"Смелый и мужественный".20 ноября в 18:29
Екатеринбургского строителя отправили за решетку за хищение 2 миллионов
У заказчика.20 ноября в 18:20
Эсеры будут "крайними" на выборах президента России
И рады этому.20 ноября в 18:10
Дело о крушении гидросамолета в Югре прекращено
В связи со смертью пилота.20 ноября в 17:56
Тагильчане вынуждены полгода ездить на МРТ в Екатеринбург из-за урагана
Сломавшего томограф.20 ноября в 17:47
Экс-сотрудника "АльфаСтрахования" отправили в колонию на 3 года
За хищение в крупном размере.20 ноября в 17:43
Екатеринбуржцы разрешили застроить загадочный пустырь в центре города
И не продлевать Красноармейскую.
Главные новости
- 20 ноября в 19:08Развитие транспортного комплекса обойдется свердловским властям в 16 миллиардов
- 20 ноября в 18:20Эсеры будут "крайними" на выборах президента России
- 20 ноября в 17:43Екатеринбуржцы разрешили застроить загадочный пустырь в центре города
- 20 ноября в 15:31Мэрию Екатеринбурга и ГИБДД поссорила кривая "зебра"
- 20 ноября в 13:44Свердловские эсеры выбрали главой "хорошего мужика"
Аналитика
Цветная мусорная революция на Урале
"Верхи" хотят, "низы" не в курсе.
Наш барак в ожидании Ройзмана
Екатеринбургская комедия.
О росте экономики Россия может только мечтать
По мнению мировых экспертов.