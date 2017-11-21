На эскизе бизнес-квартала "Медная гора" ее заменили деловой застройкой.

Проект строительства бизнес-квартала "Медная гора" в районе "Екатеринбург-Сити" будет вынесен на публичные слушания 11 декабря. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", застройкой этой территории занимается Уральская горно-металлургическая компания.

Проект бизнес-квартала "Медная гора" разработан ульяновским архитектурным бюро "Простор". Судя по документации, размещенной на сайте областного минстроя, большая часть территории в границах улиц Бориса Ельцина-Челюскинцев-Октябрьской революции-Боевых дружин застройщик планирует занять зданиями делового назначения.

Общая площадь проектируемой территории составляет 13,95 гектара, из которых 7,26 гектара будет отдано под многофункциональную общественно-деловую зону. Еще 6 гектаров предназначено под территорию общего пользования.

Несмотря на то, что на участке находится несколько объектов культурного наследия областного значения (в том числе и знаменитый памятник "сад-усадьба Казанцева"), на схеме в качестве объекта ОКН значится только одно здание - усадьба Антипина.



На схеме квартала зона деловой застройки показана розовым цветом.

Фото:minstroy.midural.ru.

Что до улицы Февральской Революции (на которой также имеется ряд памятников истории и архитектуры, в том числе дом хирурга Соколова), на плане она почти полностью "съедена" деловой застройкой.



Улица Февральской революции с плана "Медной горы" таинственно исчезла...

Фото: minstroy.midural.ru.

Стоит напомнить, что до 1917 года на данном участке располагалось 54 усадьбы, в основном принадлежавших камнерезами золотых дел мастерам, из-за чего квартал получил неофициальное прозвище "ювелирного".

До наших дней дожило всего несколько усадеб. В одной из них — доме ювелира Антипина —ныне размещается отдел продаж УГМК-холдинга. Дом Жолобова в июне 2017 года продан компании "Центр-2000". Дом хирурга Соколова (ул. Февральской революции, 27) арендует Национально-культурная автономия татар Свердловской области, а усадьба селекционера Казанцева ("пионера" уральского садоводства) принадлежат Свердловскому областному краеведческому музею.

В октябре 2017 года стало известно, что челябинский архитектор Татьяна Маевская разрешила УГМК демонтировать руины еще двух старинных зданий, попавших в "эпицентр" будущей стройки: под номерами 34 и 38 по улице Октябрьской Революции. По мнению эксперта, они являются рядовыми и не представляют архитектурной либо художественной ценности. К тому же в данный момент они находятся в полуразрушенном состоянии.

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