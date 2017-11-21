В 2018 году.

В 2018 году в Свердловской области на развитие транспортного комплекса направят 16,4 миллиарда рублей. Об этом 20 ноября в ходе заседания профильной рабочей группы доложил глава областного минтранса Василий Старков.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского Заксобрания, в числе прочего планируется обеспечить подъезд к Краснотурьинску, построить дорогу в Волчанске и мост через реку Уфу в Красноуфимске.

590 миллионов рублей будет направлено на строительство трамвайной линии Верхняя Пышма - Екатеринбург. Деньги пойдут на выкуп земель и строительно-монтажные работы.

Кроме того, порядка 336 миллионов рублей заложено на финансирование мероприятий в рамках подготовки Екатеринбурга к ЧМ-2018 (компенсация расходов за провоз участников и волонтеров, покупка уборочной техники).