×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Интернет-магазины в России выведут из тениСегодня в 09:17

  • Текст

И загонят в реестр.

В 2019 году в России может быть создан единый реестр российских и иностранных интернет-магазинов. С соответствующей инициативой выступил Роспотребнадзор, пишут "Известия".

Специалисты ведомства предлагают зарегистрировать торговые точки в Федеральной налоговой службе (ФНС). Это должно помочь избавить российский сегмент интернета от теневой торговли.

По мнению отраслевых экспертов, интернет-площадки, которые не пройдут регистрацию, могут быть заблокированы.

Количество жалоб потребителей на интернет-магазины выросло с 3 412 в 2012 году до 8 765 - в 2016-м. Такие данные содержатся в госдокладе Роспотребнадзора. Специалисты считают, что основная проблема рынка электронной торговли в анонимности продавцов, передает "Уралинформбюро".

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), объем рынка электронной торговли в 2016 году в России вырос на 21% до 920 миллиардов рублей. Объем теневого рынка специалисты инвесткомпании "Финам" в 2017 году приблизительно оценивают в 500 миллиардов рублей.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Цветная мусорная революция на Урале

Цветная мусорная революция на Урале

"Верхи" хотят, "низы" не в курсе.

Наш барак в ожидании Ройзмана

Наш барак в ожидании Ройзмана

Екатеринбургская комедия.

О росте экономики Россия может только мечтать

О росте экономики Россия может только мечтать

По мнению мировых экспертов.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×