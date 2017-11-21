И загонят в реестр.

В 2019 году в России может быть создан единый реестр российских и иностранных интернет-магазинов. С соответствующей инициативой выступил Роспотребнадзор, пишут "Известия".

Специалисты ведомства предлагают зарегистрировать торговые точки в Федеральной налоговой службе (ФНС). Это должно помочь избавить российский сегмент интернета от теневой торговли.

По мнению отраслевых экспертов, интернет-площадки, которые не пройдут регистрацию, могут быть заблокированы.

Количество жалоб потребителей на интернет-магазины выросло с 3 412 в 2012 году до 8 765 - в 2016-м. Такие данные содержатся в госдокладе Роспотребнадзора. Специалисты считают, что основная проблема рынка электронной торговли в анонимности продавцов, передает "Уралинформбюро".

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), объем рынка электронной торговли в 2016 году в России вырос на 21% до 920 миллиардов рублей. Объем теневого рынка специалисты инвесткомпании "Финам" в 2017 году приблизительно оценивают в 500 миллиардов рублей.