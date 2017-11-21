Спецпризом премии ERAECO-2017.

Магнитогорский металлургический комбинат получил специальный приз национальной премии ERAECO-2017. Проект по реконструкции газоочистных установок в электросталеплавильном цехе был отмечен в номинации "Эко-технология". Награждение лауреатов прошло в Москве.

В июле текущего года на ММК заменили две устаревшие газоочистки мокрого типа №№32 и 33 на современные сухого типа. Они предназначены для улавливания, охлаждения и очистки дымовых газов, образующихся в результате работы двухванного сталеплавильного агрегата (ДСПА-32), а также неорганизованных выбросов, которые прежде не попадали в газоотводящий тракт.

Теперь эффективность очистки газов достигает 99%, а остаточная запыленность составляет до 20 мг/нм³. В итоге выбросы пыли должны снизиться на 1800 тонн в год, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации, общественных связей и рекламы ММК.

Ежегодная премия учреждена общественным движением ERAECO под эгидой ЮНЕСКО. Она вручается за лучшие экологические разработки, реализованные в РФ.

В этом году премия присуждалась в рамках федеральной программы "ЭКОПроекты России". На конкурс поступило свыше 167 заявок от крупных компаний, научных и образовательных учреждений, СМИ, банков и природоохранных организаций из 57 городов. Номинанты презентовали свои проекты перед главами профильных министерств и ведомств, представителями Госдумы и Совета Федерации, руководителями регионов, бизнес-структур, СМИ и представителями иностранных миссий в России.

"Конкурсные проекты отражают актуальные вопросы рационального природопользования и экологического просвещения. Всех их объединяет одно – желание заботиться об окружающей среде. Изумрудная "Хрустальная капля" – приз нашей премии – символизирует начало новой жизни и, если хотите, новой эры. Из каждой капли, если собрать их вместе, появляются реки и волны, сберегающие планету для будущих поколений", – отметила председатель правления общественного движения ERAECO Наталия Алова.