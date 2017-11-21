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Началось производство автомобилей для главных людей РоссииСегодня в 11:31

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Предсерийное.

В России стартовало предсерийное производство спецавтомобилей на основе проекта "Кортеж". Работы осуществляет российский научный центр "Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт" (НАМИ), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Минпромторга РФ.

"Кортеж" - неофициальное название автомобиля представительского класса для поездок президента РФ. Официальное название – "Единая модульная платформа". Машины будут представлены в кузове седан, лимузин и минивэн. Помимо главы государства ими будут пользоваться высокопоставленные госслужащие.

"Новейшие разработки, лежащие в основе "Единой модульной платформы", без преувеличения, во многом определят будущее российского автомобилестроения и его позиционирования на мировой арене. С одной стороны, мы создаем современную конструкторскую школу на основе самых передовых технологий и подходов к проектированию. С другой – входим в новый премиальный автомобильный сегмент", - отметил министр промышленности РФ Денис Мантуров.

В рамках первого этапа реализации проекта предусмотрено создание на базе ФГУП "НАМИ" производственных мощностей, рассчитанных на объем в 150-200 автомобилей, в том числе в специсполнении. Часть из них поступит в свободную продажу в конце 2018-го - начале 2019 года.

Второй этап предполагает выпуск коммерческой серии автомобилей объемом от 5 000 единиц в год с использованием крупносерийных производственных мощностей предприятий партнеров.

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